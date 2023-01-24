Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 24 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 24 Ocak 2023 Salı günü 1.939 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.173 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.897 TL.

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Altın fiyatları doların zayıflamasıyla yükselirken, yatırımcılar Fed’in faiz artırımlarının hızını yavaşlatması beklenirken ABD’de açıklanacak ekonomik verileri bekliyor. Yatırımcıların gündeminde Perşembe günü açıklanacak olan ABD gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) öncü verileri var. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.09 yükselerek 1,933.24 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.4 artışla 1,936.00 dolara yükseldi.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.163 TL, satış 1.173 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.152 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 24 Ocak 2023 Salı günü 11.730 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.899 TL, satış 1.938 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.904 TL. 34 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.821, satış 7.900 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.758 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.800 TL, satış 3.878 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.808 TL. 70 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.679 TL, satış 7.757 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.616 TL. 141 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.662, satış 7.740 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.599 TL. 141 yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 24 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 24 Ocak 2023 altın yorumları: Gram altında bir değişken olan kur tarafı yatay fiyatlanmaya devam ediyor ve bu hafta genelinde yatay fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan Uzakdoğu'da Çin piyasalarının kapalı olması ve bazı diğer piyasalarda bu hafta içinde tatil nedeniyle kapalı olması beklenmesi ons altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasına neden oluyor ve ons altın yükselişine devam ediyor.

Gün içinde 1170 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1175TL ve 1180 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Seans içi geri çekilmelerde 1165 TL ve 1160 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.