Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Eylül 2023

Altının ons fiyatı, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü 1.921 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.682 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.326 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, geçen haftayı %0.1 artıda kapamasının ardından bugün yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımlarının devam edeceğine işaret eden açıklamalarını değerlendirmesiyle geriledi. ABD’de bu hafta açıklanacak tüketici fiyatları verisi de yakından izlenecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.10 gerileyerek 1,923.66 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,942.90 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.667 TL, satış 1.682 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.679 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü 16.820 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.724 TL, satış 2.779 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.776 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.213, satış 11.326 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.310 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.450 TL, satış 5.561 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.552 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.011 TL, satış 11.122 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.104 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.985, satış 11.096 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.079 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 EYLÜL 2023

Ekonomi uzmanlarının 25 Eylül 2023 altın yorumları: Kurda pozitif fiyatlama ons altındaki baskı karşısında yeterli kalmayınca geri çekilen gram altın haftanın son işlem gününde ons altının toparlaması ile birlikte yükselişlerine kaldığı yerden devam etti. Ons altında Fed tarafındaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde dar bantta fiyat hareketinin devam etmesini beklediğimizden, gram altında da kur hareketine bağlı olarak bu seviyelerde yatay pozitif fiyatlama bir süre devam edebilir.

Teknik olarak, İlk direnç noktası olarak 1685TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1690TL ve 1695TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1680TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1675TL ve 1670TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.