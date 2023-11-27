Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Kasım 2023

Altının ons fiyatı, 27 Kasım 2023 Pazartesi günü 2.011 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.869 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.916 TL.

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Altın fiyatları, zayıf dolar ve Fed’in faiz artırımlarının sonuna geldiği beklentilerinden destek alarak altı ayın zirvesine yükselirken yatırımcılar ABD enflasyon verisine odaklandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.57 yükselerek 2,013.86 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 2,009.50 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.853 TL, satış 1.869 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.827 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 27 Kasım 2023 Pazartesi günü 18.690 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 3.106 TL, satış 3.169 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.099 TL. 70 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.787, satış 12.916 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.626 TL. 290 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 6.212 TL, satış 6.339 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.198 TL. 141 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.551 TL, satış 12.678 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.396 TL. 282 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.525, satış 12.651 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.369 TL. 282 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 KASIM 2023

Ekonomi uzmanlarının 27 Kasım 2023 altın yorumları: Gram altın kur ve ons altının yukarı yönlü fiyatlama isteğinin etkisi ile birlikte 1850TL seviyesi üzerinde tutunurken yeni haftaya 1857TL seviyesinde fiyatlama ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta %2'ye yakın prim kaydeden gram altında görünümün ay sonuna kadar korunması beklenebilir. ABD'de faiz indirimlerinin beklenenden önce olabileceğine dair veriler, kur tarafında sınırlı da olsa pozitif fiyatlamanın yaşanması bu beklentileri pekiştirmeye devam edecektir.

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1870TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1875TL ve 1880TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1865TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1860TL ve 1855TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.