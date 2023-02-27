Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 27 Şubat 2023

Altının ons fiyatı, 27 Şubat 2023 Pazartesi günü 1.809 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.098 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.396 TL.

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Altın fiyatları Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle iki ayın dip seviyesi yakınında yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.11 gerileyerek 1,809.00 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri 1,817.40 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.089 TL, satış 1.098 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.116 TL. 18 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 27 Şubat 2023 Pazartesi günü 10.980 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.779 TL, satış 1.815 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.845 TL. 30 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.322, satış 7.396 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.518. 122 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.559 TL, satış 3.631 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.690 TL. 89 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.190 TL, satış 7.263 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.381 TL. 118 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.173, satış 7.245 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.364 TL. 119 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 27 ŞUBAT 2023

Ekonomi uzmanlarının 27 Şubat 2023 altın yorumları: Ons altındaki düşüş trendi ile birlikte yıl başından bu yana 1181TL zirve seviyesinden geri çekilen gram altında çekilmelerin nispeten ons altına göre daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Gram altında 1100TL seviyesi önemli olmaya devam ediyor. Değer kaybına karşı güçlü durmaya çalışan gram altında bu seviyelerde fiyatlamanın kısa vadede yataya yakın seyretmesini bekliyoruz.

Teknik açıdan 1100 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1105 TL ve 1110 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Gün içerisinde geri çekilmelerin devam etmesi halinde ise 1097 TL ve bu seviye altında fiyatlama için 1095 TL ve 1090 TL destek bölgeleri takibimizde olacak.