Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 29 Ağustos 2023 Salı günü 1.923 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.646 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.081 TL.

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Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerinin son zamanlardaki zirve seviyelerden gerilemesinden destek bularak bu hafta ABD’de açıklanacak ve faiz artırımlarının gelecekteki seyrimi etkileyebilecek olan verilerin öncesinde yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.28 yükselerek 1,925.69 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 artışla 1,952.90 dolara yükseldi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.632 TL, satış 1.646 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.659 TL. 13 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 29 Ağustos 2023 Salı günü 16.460 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.665 TL, satış 2.720 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.741 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.971, satış 11.081 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.171 TL. 90 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.330 TL, satış 5.439 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.483 TL. 44 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.770 TL, satış 10.878 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 10.967 TL. 89 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.747, satış 10.855 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.943 TL. 88 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 29 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 29 Ağustos 2023 altın yorumları: Geçtiğimiz hafta kur ve ons altın tarafında geri çekilmeler gram altında da neredeyse son 2 ayın en düşük seviyesinin test edilmesine neden oldu. Sonrasında kur tarafında yeniden 26TL seviyesinin üzerine oturan fiyatlama ve ons altında 200 günlük üssel ortalama üzerinde denge bulma çabaları ile birlikte yurtiçi gram altın fiyatları 50 Günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunmayı başardı.

Bu hafta ons altın tarafında oynaklık belirleyici olabilir. Direnç noktası 1645TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1650TL ve 1655TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1640TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1635TL ve 1630TL destek bölgeleri takibimizde olacak.