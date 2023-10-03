Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Ekim 2023

Altının ons fiyatı, 3 Ekim 2023 Salı günü 1.823 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.611 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 10.853 TL.

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Altın fiyatları, dün Fed yetkililerinin faizlerin bir süre daha yüksek kalacağına işaret etmeleriyle Ağustos 2022’den bu yana değer kaybettiği en uzun dönemi kaydetmesinin ardından bugün de kayıp vermeye devam etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.43 gerileyerek 1,820.80 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri %0.7 düşüşle 1,833.40 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.598 TL, satış 1.611 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.665 TL. 54 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 3 Ekim 2023 Salı günü 16.110 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.610 TL, satış 2.663 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.752 TL. 89 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 10.744, satış 10.853 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.212 TL. 359 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.222 TL, satış 5.329 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.504 TL. 175 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.552 TL, satış 10.659 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.008 TL. 349 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.530, satış 10.636 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 10.983 TL. 347 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 3 EKİM 2023

Ekonomi uzmanlarının 3 Ekim 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın fiyatlarında ons altındaki aşağı yönlü çözülme etkili olmaya devam ediyor. DolarTL'deki fiyat hareketlerinin etkisi sınırlı kalırken ons altının 1830 dolar seviyesini de aşağı yönlü kırmasıyla birlikte gram altında zayıf seyir sürüyor. Haftaya 1629TL seviyesinde başlayan gram altın gün sonunda ise 1613TL seviyesinde kapanış gördü.

Kurun sınırlı etkisi karşısında ons altında 1812 dolar desteğine düşüşler olması halinde 1600TL desteği takip edilebilir. İlk direnç noktası olarak 1610TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1615TL ve 1620TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1605TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1600TL ve 1595TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.