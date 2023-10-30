Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Ekim 2023

Altının ons fiyatı, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü 1.995 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.812 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 12.520 TL.

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Altın fiyatları, Ortadoğu’da çatışmaların şiddetlenmesinin güvenli liman olarak varlıklara olan talebi artırmasıyla 2000 dolar seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar da Fed’in faiz kararını bekliyorlar. ABD altın vadeli işlemleri %0.7 artışla 2,013.00 dolara yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.24 gerileyerek 2,001.78 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.796 TL, satış 1.812 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.780 TL. 32 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü 17.812 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 3.011 TL, satış 3.073 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 3.019 TL. 54 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 12.395, satış 12.520 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 12.302 TL. 218 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 6.024 TL, satış 6.147 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 6.039 TL. 108 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 12.168 TL, satış 12.291 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 12.078 TL. 213 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 12.137, satış 12.260 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 12.051 TL. 209 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 30 EKİM 2023

Ekonomi uzmanlarının 30 Ekim 2023 altın yorumları: Yurtiçinde gram altın geçtiğimiz hafta ons altın ve kur tarafındaki pozitif fiyatlamanın etkisiyle %1'e yakın prim kaydetti. Hafta kapanışında 1815TL seviyesini test eden gram altında bu seviyelerde kalıcılık sağlanırken 1800TL seviyesi üzerinde fiyatlamanın ise korunduğu gözleniyor. Bu hafta ABD'den gelecek faiz kararı, PMI ve işgücü rakamlarının ons altın ve kur tarafında etkili olması beklenirken yurtiçinde de gram altında volatilite artabilir.

İlk direnç noktası olarak 1820TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1825TL ve 1830TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1815TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1810TL ve 1805TL diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.