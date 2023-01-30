Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Ocak 2023

Altının ons fiyatı, 30 Ocak 2023 Pazartesi günü 1.928 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.166 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.854 TL.

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Altın fiyatları yatay seyrederken, yatırımcılar Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.25 yükselerek 1,932.49 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.2 düşüşle 1,925.50 dolardan işlem gördü.

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Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.156 TL, satış 1.166 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.167 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 30 Ocak 2023 Pazartesi günü 11.660 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.888 TL, satış 1.927 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.929 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.776, satış 7.854 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.860. 6 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.778 TL, satış 3.855 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.858 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.632 TL, satış 7.709 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.717 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.617, satış 7.694 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.699 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 30 OCAK 2023

Ekonomi uzmanlarının 30 Ocak 2023 altın yorumları: Dolar kuruna ve Ons Altına dayalı hareket izleyen Gram Altın 23 Ocak-27 Ocak haftasını %0.03 yatay-sınırlı değer kaybıyla 1164.66 seviyesinden tamamladı. 30 Ocak haftasına pozitif seyir izleyerek başlayan Gram Altının teknik göstergelerinde karışık seyirin etkili olduğu gözlemlenmektedir. Orta vadeli yükseliş hareketi devam eden Gram Altında ilk direnç noktası olarak 1179 seviyesini izleyeceğiz. Bu seviyenin gün içinde aşılması durumunda yukarı yönlü hareket güç kazanabilir.

Yükseliş hareketinin devamında ise 1200 ve 1250 seviyeleri üst direnç noktaları olarak izlenebilir. Yaşanabilecek düşüş hareketinde ilk destek noktası olarak 1160 seviyesini izleyeceğiz. Bu desteğin kırılması durumunda 1148 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir.