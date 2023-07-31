Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Temmuz 2023

Altının ons fiyatı, 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü 1.954 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.694 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.407 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, başlıca merkez bankalarının parasal sıkılaştırma döngülerinin sonuna yaklaştıkları beklentilerinin artmasıyla dört aydır ilk kez ayı artıda kapamaya hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.28 gerileyerek 1,954.20 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 1,955.40 dolara geriledi.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.679 TL, satış 1.694 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.693 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü 16.940 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.743 TL, satış 2.799 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.798 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.293, satış 11.407 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.403. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.487 TL, satış 5.599 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.597 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 11.087 TL, satış 11.199 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.195 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.061, satış 11.173 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.170 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 31 TEMMUZ 2023

Ekonomi uzmanlarının 31 Temmuz 2023 altın yorumları: Geçtiğimiz hafta hafta geneline baktığımızda ons altın tarafında sert geri çekilmeler ve dolarTL'de yataya yakın pozitif görünümün devam etmesi yurtiçi altın fiyatlarında geri çekilmelere neden oldu ve 1680TL seviyelerine yakın fiyatlamalar gözlendi. Cuma günü dolar endeksinde gevşeme ons altını tekrar 1960 dolar seviyesine taşıyınca gram altın da buradan aldığı destek ile 1700TL'ye yakın fiyatlama gördü ancak buradaki direncini kıramadı.

Yurtiçinde gram altın fiyatlarında ana direnç noktası 1695TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1700TL ve 1705TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1690TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1685TL ve 1680TL destek bölgeleri takibimizde olacak.