Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü 1.936 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.680 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.313 TL.

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Altın fiyatları, ABD’de beklentilerin altında istihdam sağlandığını gösteren verilerin, doları ve tahvil getirilerini baskılamasıyla üç ayın dip seviyesinden toparlandı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ve Fed’in para politikasına dair izleyeceği yolu etkileyebilecek ABD enflasyon verisini izleyecek. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.25 gerileyerek 1,937.10 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri 1,976.10 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.665 TL, satış 1.680 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.701 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü 16.800 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.720 TL, satış 2.776 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.811 TL. 35 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.200, satış 11.313 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.453. 140 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.442 TL, satış 5.553 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.622 TL. 69 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.992 TL, satış 11.103 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.244 TL. 141 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 11.967, satış 11.078 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.219 TL. 141 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 7 Ağustos 2023 altın yorumları:

Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altında kaydedilen geri çekilmeler ile birlikte 1675TL seviyesinin de altına çekilmişti. Genel itibari ile ABD'den açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklendiği geçtiğimiz haftada değerli metalde zayıf görünüm devam ederken Cuma günü beklenti altında açıklanan verinin ardından ons altında yaşanan tepki hareketi ile birlikte yükseliş yurtiçinde de gram altının yeniden 1700TL seviyesinin üzerine çıkmasına imkan tanıdı.

Ana direnç noktası 1685TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1690TL ve 1695TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise ilk olarak 1680TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1675TL ve 1670TL destek bölgeleri takibimizde olacak.