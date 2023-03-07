Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Mart 2023

Altının ons fiyatı, 7 Mart 2023 Salı günü 1.851 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.125 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 7.570 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, faiz artırımları konusunda etkiye sahip olabilecekleri düşünülen Powell’ın Kongre’deki konuşması ve aylık istihdam verisi öncesinde hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.01 yükselerek 1,847.66 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0.1 düşüşle 1,853.20 dolardan işlem gördü.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.115 TL, satış 1.125 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.109 TL. 16 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 7 Mart 2023 Salı günü 11.090 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.820 TL, satış 1.857 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.833 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 7.494, satış 7.570 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 7.470 TL. 100 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 3.641 TL, satış 3.715 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.666 TL. 49 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 7.358 TL, satış 7.432 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 7.333 TL. 99 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 7.343, satış 7.417 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 7.317 TL. 100 yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 MART 2023

Ekonomi uzmanlarının 7 Mart 2023 altın yorumları: Dün 1125TL seviyesinde güne başlayan gram altın yaklaşık 1130TL direncini test etti. Şubat ortasından itibaren gördüğü en yüksek seviyeyi Cuma günü ons altından aldığı destek ile test eden gram altın 50 günlük basit ortalaması üzerinde fiyatlama görüyor. Ons tarafında 1850 dolar direnci gram altında 1120 TL üzerinde kalıcılık sağlanması açısından önemle takip edilecek.

Teknik açıdan 1125 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1130 TL ve 1135 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Gün içinde geri çekilme durumunda 1120 TL ve bu seviye altında fiyatlama için 1115 TL ve 1110 TL destek bölgeleri takibimizde olacak.