Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Ağustos 2023

Altının ons fiyatı, 8 Ağustos 2023 Salı günü 1.931 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.677 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 11.295 TL.

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Altın fiyatları, doların hafif değer kazanmasıyla gerilerken yatırımcılar faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği hakkında ipucu edinmek için ABD enflasyon verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.13 gerileyerek 1,934.49 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri 1,968.80 dolarda yatay seyretti.

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın, alış 1.663 TL, satış 1.677 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 1.685 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın fiyatı ne kadar?

10 gram altın, 8 Ağustos 2023 Salı günü 16.770 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın, alış 2.717 TL, satış 2.772 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 2.785 TL. 13 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 11.182, satış 11.295 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 11.348 TL. 53 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın, alış 5.433TL, satış 5.544 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 5.570 TL. 26 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın fiyatı ne kadar?

Tam altın, alış 10.980 TL, satış 11.091 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 11.141 TL. 50 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın fiyatı ne kadar?

Reşat altın, alış 10.955, satış 11.066 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 11.116 TL. 50 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 AĞUSTOS 2023

Ekonomi uzmanlarının 8 Ağustos 2023 altın yorumları: Dün ABD tarafında veri akışı zayıftı. Hafta genelinde ise enflasyon rakamları sarı metal üzerinde etkili olmasını beklediğimiz küresel veri olarak ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed yetkililerinin faiz artışını işaret eden söylemleri ve global anlamda yaşanan siyasi gelişmeler sonrası dolar endeksi nispeten toparlarken ons altın tarafında geri çekilmeler yurtiçinde gram altın fiyatlarında da 1678TL'ye doğru çekilmelere neden oldu.

Direnç noktası 1680TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1685TL ve 1690TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1675TL noktası, bu seviye altında fiyatlama için ise 1670TL ve 1665TL destek bölgeleri takibimizde olacak.