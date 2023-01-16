Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Gram altın 1165 TL ile yeni zirvesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, dolardaki gerileme ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentileriyle hareketlendi. Bu gelişmelerin altının çekiciliğini artırmasıyla birlikte altın spot piyasada yaklaşık dokuz ayın zirvesine yükselirken sabah saatlerinde tekrar geriledi.

Fed’in Şubat’ta 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gitmesine neredeyse hiç ihtimal verilmezken, piyasalar 25 baz puan büyüklüğünde artırım olasılığını ise yüzde 94 olarak fiyatladı.

Fed’in hız keseceği beklentisi nedeniyle dolar değer kaybederken bu durum altın fiyatlarını destekledi. Dolar endeksi bu gelişmelerle yüzde 0,46 günlük kayıpla yedi ayın dip seviyesine geriledi.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın ons başına 1929 doları gördükten sonra 1916 dolar seviyesine geriledi. Böylece gram altın rekor serisini dördüncü güne taşıdı. Gram altın 1165 TL ile yeni rekor seviyeyi gördü.

Gram altın sonrasında 1157 TL’ye geriledi. Cumhuriyet altını sabah saatlerinde 7 bin 857 TL alış ve 7 bin 976 TL satış fiyatıyla, çeyrek altın ise 1896 TL alış ve 1939 TL satış fiyatıyla işlem gördü.