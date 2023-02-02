Altın fiyatlarında Fed yükselişi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında şahin tonunu yumuşatmasıyla pozitif bir seyir izledi. Ons altın fiyatları son 9 ayın zirvesini görürken gram altın rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, Fed’in faizi beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırması ve Jerome Powell’ın açıklamalarını piyasaların yumuşak tonlu algılanmasıyla ons tarafında nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın ise rekor kırdı.

Fed, dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artış hızını yavaşlatmış oldu. Fed politika faizini 4,50-4,75 aralığına yükseltti. Fed’in politika metninin şahin bulunmasına karşın Powell’ın açıklamaları piyasa tarafından daha yumuşak görüldü.

Powell, ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını söylerken, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini dile getirdi. Powell’ın yumuşayan tonu piyasaları hareketlendirdi.

DOLAR GERİLEDİ, ALTIN ARTTI

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi Powell’ın açıklamalarından sonra keskin gerileyerek 100,80 ile dokuz ayın yeni dip seviyesini gördü. Doların düşmesi ise değerli metal piyasasını hareketlendirdi.

Geçtiğimiz yıl Fed’in faizleri artırmaya başlaması altın fiyatlarına darbe vurmuştu. Altın normal şartlarda enflasyona ve ekonomik belirsizliklere karşı bir koruma olarak kabul edilse de artan Fed faizleri, yatırımcıları herhangi bir faiz getirisi sunmayan değerli metal yerine faiz getirisi artan dolara yönlendirmişti.

Ancak son dönemde Fed’in faiz artışlarını bir veya iki toplantı içerisinde tamamlayacağına dönük beklentilerin artması ve bir müddet sonra parasal gevşeme döngüsünün başlayacağı inancı, geçtiğimiz aylarda sert yükselen dolarda tekrar gerilemeye sebep oldu. Bu durum da değerli metal piyasasına olumlu yansıdı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Fed’in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın, faiz kararı sonrasında 1957 dolara kadar yükseldi. Değerli metal, Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından 1953 dolarda dengelendi. Ons altında prim yüzde 1’i aştı.

Ons altındaki yükseliş sonrası gram altın fiyatları arttı. 1184 TL’ye kadar çıkan gram altında tarihi zirve görüldü. Sabah saatlerinde gram altın 1181 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın, 1960 TL’den, Cumhuriyet altını ise 7 bin 811 TL’den alıcı buldu.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Ahlatcı Yatırım bülteninde uzmanlar konu ile ilgili yapılan analizde altındaki yükseliş trendinde devamlılık öngördüğünü belirtti. Bültende, “Fed faiz kararı beklentilere paralel gerçekleştiği için yükseliş trendinde devamlılık öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bültende, “Gram altında 1170TL seviyelerinde test edilen zirve denemelerinin ons altında 1950 dolar ve üzeri fiyatlamalar ile birlikte 1200TL zirvesine taşınabileceği kanaatindeyiz” ifadeleri yer aldı.