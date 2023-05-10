Altın fiyatlarında gözler bugün açıklanacak kritik veride
Altın fiyatları, kritik enflasyon verisi öncesi ons bazında dün yaşadığı artışın ardından bugün kapanışının yüzde 0,3 altında alıcı buldu. ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri altının ons fiyatında oynaklığı artırabilir.
Altın fiyatları, bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisi öncesi düne göre gerileyerek dar aralıkta seyretti. Altın yatırımcıları, Fed’in para politikasında belirleyici olabileceği düşünülen tüketici enflasyonu verisini bekliyor.
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1274 lira seviyesinde işlem gördü. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 artışla 1277 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1274 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 100 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 470 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı dün 2 bin 35 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 2 bin 29 dolardan alıcı buldu.
KRİTİK ENFLASYON VERİSİ İZLECEK
Analistler, küresel piyasalarda, ABD’nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentilerin altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.
ABD’de borç krizine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını dile getirdi. (AA)