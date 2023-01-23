Altın fiyatlarında resesyon ve ekonomik belirsizlik etkisi sürüyor

Altın fiyatlarında durgunluk riski ve faiz politikalarının seyrine ilişkin endişeler belirleyici olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının yükselişe devam edeceğini düşünen analizler son dönemde öne çıksa da temkinli değerlendirmeler de mevcut.

Sozcu.com.tr

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Altın piyasasında küresel resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken belirsizlikler de altın fiyatlarını destekledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve resesyon endişeleriyle geçen hafta piyasalara belirsizlikler hakim oldu. Dolar talebinin azalmasıyla birlikte ekonomik aktiviteye yönelik endişeler altın piyasasını destekledi. Resesyon ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler de fiyatlamaları zorlaştırdı.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta 1937 dolarla Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi test eden altının onsu, haftayı yüzde 0,4 artışla 1926 dolardan tamamladı. Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 azalışla 1165 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı yeni haftanın ilk gününde yüzde 0,34 gerileyerek 1925 dolardan işlem görürken gram altın fiyatı, 1164 TL’den işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1900 TL, Cumhuriyet altını da 7 bin 969 TL’den satıldı.

ABD’de ekonomik aktivitenin bir süredir yavaşladığına dikkati çeken analistler, Fed’in martta da 25 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından şahin adımlarına son vereceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

‘2 BİN DOLARI AŞABİLİR’

Analistler Fed’in faiz artışlarında frene basmasıyla birlikte altın fiyatlarının artabileceği görüşünde. Bank of America analistleri, altının 2023’te ons başına 2 bin doları aşabileceğini ve bunun rekor seviyelere yakın olacağını belirtti.

Banka analistleri, “Zayıflayan dolar ve tahvil getirilerin sarı metalin yelkenine rüzgar doldurabilir. Bu rüzgâr da altını önümüzdeki aylarda ons başına 2 bin doların üzerine çıkarabilir” analizini paylaştı.

Danimarkalı yatırım firması Saxo Bank da geçtiğimiz haftalarda yayımladığı bir raporda altının 2023’te ons başına 3000 dolara kadar ulaşabileceğini söylemişti. Bankaya göre bunun nedeni, analistlerin 2023’ün bir “savaş ekonomisi yılı” olacağına ve herkesin altına akın edeceğine inanması.

‘İYİ BİR KORUMA ARACI DEĞİL’

Öte yandan altın fiyatlarının sabit kalacağına inananlar da var. Özellikle yüksek enflasyon döneminde Fed’in faizlerinin bir süre daha yüksek kalacağına dönük tahminler, faiz getirisi olmayan değerli metal için karamsar bir gelecek öngörüyor.

WSJ’nin aktardığına göre, yatırım danışmalığı hizmeti veren Invesco’nun emtia stratejisti Kathy Kriskey, altının iyi bir enflasyon koruması olmadığı görüşünü paylaştı. Kriskey, “Düşünmeden verilecek ilk tepki ‘Enflasyon mu var? Altın almalıyım' oluyor. Ancak altın enflasyon karşısında iyi bir koruma yatırımı değil” dedi.

Avustralya Merkezli ANZ ise altın fiyatlarının fazla hızlı yükselmiş olabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Banka geçtiğimiz hafta, “Fiyatların mevcut seviyelerden ons başına 1870-1900 dolar aralığına düşmesi durumunda eğilimin tersine dönmesini bekliyoruz. Ons altın 1800 doların altına inerse 1730 dolara kadar gerileyebilir” analizini paylaştı.