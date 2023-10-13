Altın fiyatlarında son 7 ayın en iyi haftalık yükselişi

Altın fiyatları, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların etkisiyle 7 ayın en büyük haftalık yükselişine hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, İsrail-Filistin çatışmasının beklenenden daha uzun süreceğine ilişkin beklentiler ve jeopolitik tansiyonun yarattığı risklerle birlikte yükseldi ve yedi ayın en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Dün ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerin kuvvetlenmesi doları güçlendirse de jeopolitik risklerin artması değerli metali destekledi.

ENFLASYON SONRASI GERİLEDİ, BUGÜN TEKRAR YÜKSELDİ

Enflasyon verisi sonrası ABD tahvil faizlerinde yeniden ön plana çıkan yükseliş eğilimi ons altının son dönemdeki kazançlarının bir kısmını silmesine neden oldu. Dün ABD TÜFE verileri öncesinde 1885 dolar seviyesi üzerini test eden ons altın, verilerin ardından 1870 dolar seviyesi altına kadar indi.

Ancak, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle güvenli liman varlıklarından altına olan talep tekrar artış gösterdi. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0,7 yükselişle 1882 dolar seviyesinde güne başladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 13.45 itibariyle yüzde 1 artışla 1888 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1 artışla 1902 dolara yükseldi.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 14.00 itibarıyla yüzde 1,3 artışla 1688 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 816 liradan, Cumhuriyet altını 11 853 liradan satıldı.

UZMAN YORUMLARI

İngiliz yatırım şirketi ActivTrades’in kıdemli analisti Ricardo Evangelista, güçlü ABD enflasyon verilerine rağmen piyasaların Fed’in döngüselliğinin zirve yaptığı bir senaryoyu giderek daha fazla fiyatladığını söyledi.

İsrail’deki çatışmaya ilişkin belirsizliğin altın için olumlu olduğunu söyleyen Evangelista, “Gezegenin altının yeniden canlanması için hizalanmaya başladığını düşünüyorum” dedi ve fiyatların ons başına 1900 dolara ulaşabileceğini belirtti.

Tacirler Yatırım’ın Günlük Bülteni’nde ise altın fiyatları ile ilgili değerlendirmede, “Ons altına ilişkin orta-uzun vadeye yönelik olumlu beklentimizi ve önümüzdeki yıl yeniden 2 bin dolarlı seviyelerin gündeme gelebileceği öngörümüzü korumakla birlikte, kısa vadeli görünümüne ilişkin halen risklerin olduğu görüşündeyiz” ifadeler yer aldı.

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