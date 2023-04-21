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Altın fiyatları haftanın son gününde düştü

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.240 lira seviyesinde işlem görüyor.

Yayınlanma: 12:12 - 21 Nisan 2023 Güncellenme:
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Altın fiyatları haftanın son gününde düştü

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1237 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1251 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 12.00 itibarıyla 1240 liradan işlem gördü. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 1985 dolardan alıcı buluyor.

BELİRSİZLİKLER ONSU ETKİLİYOR

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını aktaran analistler, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin ise güçlü kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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