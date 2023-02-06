Altın haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı.
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1136 lira seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,36 azalışla 1128 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1136 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1860 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 550 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 2,49 değer kaybıyla günü 1865 dolardan tamamlamasının ardından, bu sabah 1 bin 877 dolardan işlem gördü.
BU GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK
Analistler, cuma günü ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 517 binle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik beklentileri artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in martta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, mayısta 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 63 seviyesine çıktı.
Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının yanı sıra Almanya’da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi’nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1870 doların destek, 1900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.