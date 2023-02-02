Altın ithalatı ocakta rekor kırdı

Dış ticaret açığıyla birlikte ocakta altın ithalatı da rekor kırdı. Altın ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre sekize katlanarak 5,1 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Hükümetin “cari fazla” vaadine rağmen dış ticaret açığı rekor üstüne rekor kırarken, bir rekor da altın ithalatında geldi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre altın ithalatı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 733 artışla 5,1 milyar dolara ulaştı ve aylık değer bazında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altın dahil kıymetli maden ithalatında bir önceki rekor 4,2 milyar dolarla 2022 yılı Ağustos ayında kırılmıştı.

Ocak ayında ihracat yıllık yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar olurken ithalat yüzde 21 artışla 33,7 milyar dolara yükseldi. Böylece aylık dış ticaret açığı ocakta 14,3 milyar dolarla rekor kırdı.

TÜRKİYE 2022’DE 265 TON ALTIN İTHAL ETTİ

TÜİK ve TCMB verilerine göre, Türkiye'nin toplam altın ithalatı 2022'de bir önceki yıla göre beşe katlanarak 56 tondan 265 tona yükseldi.

Türkiye'nin altın ithalatı 2017'de 361 tonla rekor kırmıştı.

Türkiye'nin 2021'de 7,1 milyar dolar olan altın ithalatı, 2022'de üçe katlanarak 23,5 milyar dolara ulaştı. 2021'de 11 milyar dolar olan altın ihracatı ise 2022'de 10,2 milyar dolara geriledi.

MERKEZ DE ALTIN ALIMINDA REKOR KIRDI

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılında 148 ton net altın satın alarak bu alanda dünyada merkez bankaları arasında ilk sırada yer aldı.

Böylece TCMB'nin kendine ait toplam altın rezervi 542 tona yükseldi. TCMB'nin toplam altın rezervi ise 2022'de 122 ton artışla 779,5 tona yükseldi.

Dünya genelinde merkez bankaları 2022'de toplamda 1136 ton ton altın satın alarak bu alanda 1967 yılı sonrasındaki 55 yılın zirvesini gördü. 2021'de merkez bankalarının toplam altın alımı 450 ton olmuştu.

Çin Merkez Bankası, 2022'de 62 tonluk altın alımıyla dünyada ikinci sırada yer aldı. Kazakistan Merkez Bankası ise nette 51 tonluk altın satışı ile bu alanda ilk sırada yer aldı.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, “jeopolitik belirsizlik ve yüksek enflasyon” merkez bankalarının altın alımında öne çıkan nedenler oldu.

2021'de altında 3,9 milyar dolarlık net dış ticaret fazlası veren Türkiye, 2022'de 13,3 milyar dolar açık verdi.

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