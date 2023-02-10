Altının gramı ve euro yatırımcısına kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,85, altının gram satış fiyatı yüzde 0,96 ve euro/TL yüzde 1,22 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,05 değer kazandı.

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BIST 100 endeksi, en düşük 4.484,66 ve en yüksek 4.991,68 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,85 azalarak 4.505,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,96 değer kaybıyla 1.130 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 azalışla 7.571 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.870 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.853 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 kazançla 18,8350 liraya çıkarken, euro da yüzde 1,22 azalarak 20,1490 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,32 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,27 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,40 ile “Para Piyasası Fonları” oldu. (AA)