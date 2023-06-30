Apple 3 trilyon dolar barajını aşmak üzere

Apple'ın piyasa değeri bir kez daha 3 trilyon dolar sınırının eşiğine geldi. iPhone üreticisi, bu alanda ilke imza atmak üzere.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Teknoloji devi Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan dünyadaki ilk şirket olmaya çok yaklaştı.

Apple, 2022 yılının başında da gün içi seviye olarak 3 trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerini görmüş ancak kapanışta bu rakamın altında kalmıştı.

iPhone üreticisi şirketin piyasa değeri bugün 2 trilyon 980 milyar doların üzerinde seyrediyor.

Bloomberg, Apple hisselerinin yılbaşından bu yana yüzde 45 yükseldiğine işaret ederek, bu durumun “büyük teknoloji şirketlerinin Wall Street’teki durdurulamaz görünen hakimiyetinin son işareti” olarak yorumladı.

Apple’ın hisse değeri ise bugün seans öncesi işlemlerde 190,80 doları gördü.

Apple’ın piyasa değerinde yılbaşından bu yana artış 900 milyar doları aştı.

‘SÜRPRİZ DEĞİL’

ABD merkezli Franklin Equity Group şirketinin portföy yönetim müdürü Jonathan Curtis, “10 yılı aşan dönemde Apple’ın üstün performans göstermesinin nedeni, yatırımcıların deli olması değil, iş planının çalışması, tüketici üzerindeki gücünün giderek artması” dedi.

Curtis, 3 trilyon barajını aşacak ilk şirketin Apple olmasının kendisi için sürpriz olmadığını belirtti.

Büyük teknoloji şirketlerinin ağırlıklı pay sahibi olduğu Nasdaq 100 Endeksi’nde yılbaşından bu yana artış yüzde 37 oldu.

Bu yıl, yapay zeka uygulamaları teknoloji hisselerindeki artışı körüklerken, Apple, sağlam nakit akışıyla güvenli liman olarak görülmeye devam etti.

İlginizi Çekebilir İflasın eşiğindeki Pakistan ile IMF anlaştı

İlginizi Çekebilir Mark Zuckerberg, Apple'ın o ürününü yerden yere vurdu