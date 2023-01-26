Arçelik’in 2022’de net kârı yıllık yüzde 41 arttı

Arçelik dördüncü çeyrek bilançosunu KAP'a bildirdi. Şirket bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde net dönem kârı elde etti.

Sozcu.com.tr

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Arçelik 2022’nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Böylece şirketin 2022’de toplam net kârı yüzde 41 artarak 4,32 milyar TL’ye çıktı. Bir önceki sene 3,06 milyar TL net dönem kârı elde edilmişti.

Şirketin dördüncü çeyrekte net kârı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 198 artarak 2,66 milyar TL’ye yükseldi. Piyasaların beklentisi bu dönemde 961 milyon TL kâr elde edilmesi yönündeydi.

Arçelik’in satışları 2022’de geçen seneye göre yüzde 96 artarak 133,92 milyar TL oldu. Geçen sene 68,18 milyar TL’lik satış yapılmıştı.

2023 için ciro büyüme beklentisi yaklaşık yüzde 45, FAVÖK marjı beklentisi yaklaşık yüzde 10, yatırım harcamaları da 300 milyon euro olarak tahmin edildi.