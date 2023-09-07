Avrupa borsaları 7 gündür geriliyor

Avrupa borsaları, ekonominin yavaşlaması ve faiz endişeleriyle yedi gün üst üste düştü.

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Avrupa borsaları, ekonominin yavaşlaması ve faiz endişeleriyle yedi gün üst üste düştü

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi, ekonominin yavaşladığına ve ABD’de yüksek faiz oranlarının artacağı endişeleriyle yedi gün üst üste düştü. Endeks, son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Faiz beklentilerine duyarlı olan teknoloji sektörü hisseleri, ABD Hazine tahvil getirilerinin beklentilerin üzerinde açıklanan ISM hizmetler PMI verisinin ardından yükselmesiyle yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Açıklanan güçlü veriler, yüksek enflasyonun sürdüğü ve ABD’deki faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki endişeleri kuvvetlendirdi.

FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) bu ay faiz kararlarını açıklayacak.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da açıklanan veriler, sanayi üretiminin Temmuz’da beklenenin hafif üzerinde gerilediğini göstermesi ekonomide ivme kaybına işaret eden son unsur oldu.

İngiliz sigorta şirketi Direct Line 2024’te faaliyet kârının artacağını tahmin etmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 14,1 yükseldi. (REUTERS)