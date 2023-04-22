Avrupa’daki tefeciye yüzde 9 faiz ödüyoruz

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim’ sözüne; ‘Tefecilerle anlaştı’ diye tepki gösteren AKP, yıllardır tefecilere döviz cinsinden dünyanın en yüksek faizini ödüyor.

Ali GÜLEN

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Alman Stuttgart Borsası'ndaki borçlanma verilerine göre, Türkiye yurt dışından, devlet tahvilleri aracılığıyla, dolar cinsinden yüzde 9.3 oranıyla, Euro cinsinden ise yüzde 6.68 oranıyla borçlanıyor. En büyük döviz kaynağı gurbetçiye ise yıllık sadece yüzde 0.10 ile yüzde 0.40 faiz veriyor.

ARJANTİN'İ BİLE GEÇTİK

Türkiye'nin, Euro bazında yaptığı borçlanmalarda 2027'ye kadar yabancılara kazandırdığı getiri yüzde 6.68'i buluyor. Yani 100.000 Euro'luk Türk tahvili alan bir yabancı, bundan yılda 6.680 Euro kazanıyor. Arjantin bile, Türkiye'nin yarısı kadar faizle borçlanıyor. Dolarda ise durum daha vahim. 100.000 dolarlık Türkiye devlet tahvili alan bir kişi, yılda 5.750 dolar kazanıyor, ama vade farkı nedeniyle birleşik faizden kazancı 9.200 doları buluyor.

Gurbetçiler parasını çekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve çıkarılan “kaynak sorulmayacak” yasaları üzerine, Türkiye'ye döviz gönderen yurt dışı Türkler ise artık paralarını Türkiye'den çekmeye başladı. Çünkü, Kur Korumalı Mevduat yüzünden gurbetçinin dövizine, dolar bazında yıllık 0.40, Euro bazında ise yıllık 0.10 faiz veriliyor. Yurt dışında yaşayan Türkler, Avrupa ve ABD'de mevduat faizleri yüzde 2 ile 4.5 arasına çıkınca parasını çekmeye başladı.