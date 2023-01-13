ABD’li bankacılık devlerinin 4. çeyrek kârları belli oldu

ABD'nin en büyük bankaları Wells Fargo, JPMorgan ve Bank of America 2022 4. çeyreğe ilişkin bilançolarını açıkladı. Bank of America'nın 4. çeyrek kârı tahminlerini aştı. Wells Fargo'nun net kârı geriledi. JPMorgan'ın kârı da yıllık yüzde 6 arttı.

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ABD’nin en büyük bankaları Wells Fargo, JPMorgan ve Bank of America 2022 4. çeyrek kârlarını açıkladı.

Buna göre, JPMorgan’ın dördüncü çeyrekteki kârı, işlem gelirlerinin beklentilerden iyi gelmesiyle yüzde 6 yükseldi. Wells Fargo’nun net kârı dördüncü çeyrekte sorunlu krediler için ayırdığı karşılıkların artmasıyla düştü. Bank of America dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde net kâr açıkladı

JP MORGAN’IN KÂRI ARTTI

ABD’li yatırım bankası JPMorgan Chase & Co’nun dördüncü çeyrekteki kârı, bankanın işlemcilerinin beklentilerin üzerinde performans göstermesiyle yüzde 6 arttı.

JPMorgan, dördüncü çeyrekte 11 milyar dolar, yani hisse başına 3,57 dolar kâr açıklarken, geçen sene aynı dönem kârı 10,4 milyar dolar, yani hisse başına 3,33 dolardı.

BANK OF AMERİCA’NIN KÂRI BEKLENTİLERİ AŞTI

Bank of America faiz artırımlarının ardından yükselen kredi faizlerinin etkisiyle dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde net kâr açıkladı.

Bank of America’nın dördüncü çeyrek net kârı yüzde 2 artışla 6,9 milyar dolar, yani hisse başına 85 cent olarak gerçekleşti. Banka, geçen yılın aynı döneminde 6,77 milyar dolar, yani hisse başına 77 cent kâr açıklamıştı.

WELLS FARGO’NUN 4. ÇEYREK KÂRI GERİLEDİ

ABD’nin dördüncü büyük bankası Wells Fargo’nun net kârı dördüncü çeyrekte düzenleyici kurum cezalarını ödemesi ve sorunlu krediler için ayırdığı karşılıkların artmasıyla geriledi.

Wells Fargo dördüncü çeyrekte 2,9 milyar dolar, yani hisse başına 67 sent kâr açıkladı.

Bankanın geçen senenin aynı dönemindeki kârı 5,6 milyar dolar, hisse başına kârı ise 1.40 dolardı.

CITIGROUP’UN KÂRI DÜŞTÜ

Yatırım bankası Citigroup’un kötüleşen küresel ekonomi nedeniyle karşılıklarını arttırması ve yatırım bankacılığı gelirlerinin daralmasıyla dördüncü çeyrekteki kârı düştü.

Küresel çapta artan faiz oranları, Ukrayna savaşı ve artan ekonomik belirsizlikler sonucu geçen yıl şirketlerin alım ve satım anlaşmalarına olan iştahı keskin düştü.

Citigroup dördüncü çeyrekte 2,5 milyar dolar, yani hisse başına 1,16 dolar kâr açıklarken, geçen sene aynı dönem kârı 3,2 milyar dolar, yani hisse başına 1,46 dolardı. (REUTERS)