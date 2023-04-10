Bankacılık krizinin ardından ABD’nin en büyük 6 bankası için kasvetli senaryo

ABD'nin en büyük 6 bankasının kârının bankacılık krizinin etkisiyle yaklaşık yüzde 10 düşmesi bekleniyor.

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Geçen ayki bölgesel bankacılık krizi ve yavaşlayan ekonominin kârlılığa zarar vermesinin beklenmesiyle, Wall Street bankalarının çoğu muhtemelen yılın geri kalanında daha düşük çeyreklik kazançlar bildirecek ve kasvetli bir görünümle karşı karşıya kalacak.

Refinitiv’den analist tahminlerine göre, en büyük altı ABD bankasının hisse başına kazancının bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 10 düşmesi bekleniyor.

Bankalar 14 Nisan’da sonuçları açıklamaya başlıyor.

JP MORGAN NET FAİZ GELİRİNDE POZİTİF AYRIŞIYOR

Analistler, Silicon Valley Bank’ın geçen ayki çöküşünün ardından daha küçük bankalarda birikimleri olanların daha büyük bankalara geçmesiyle, büyük bankalar için ucuz mevduatlara erişimin artacağını söyledi.

Analistler bu durumun muhtemelen en büyük bankalar için net faiz gelirini artırdığını ifade etti.

ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan’ın net faiz marjının ise diğer bankalardan yüksek olması bekleniyor.

Refinitiv tahminlerine ve Reuters hesaplamalarına göre, bankanın net faiz gelirindeki yaklaşık yüzde 36’lık artışla desteklenen hisse başı karda (EPS) yüzde 30’luk bir artış bildirmesi bekleniyor.

“ZORLU KAZANÇ SEZONU”

Bununla birlikte, daha sıkı mali koşullar ve yavaşlayan bir ekonomi, bankaların cansız kredi büyümesi ve azalan kredi beklentisiyle karşı karşıya kalması anlamına geliyor ve bu da onları olası kayıplara karşı karşılık ayırmaya zorluyor.

Wedbush Securities’in bankacılık analisti David Chiaverini, “Bankalar için zorlu bir kazanç sezonu bekliyoruz” derken banka yönetimlerinin net faiz geliri için aşağı yönlü revizyonlara yol açabilecek likidite önlemleri uygulaması ve savunmacı hale gelmelerini beklediğini de ifade etti.

EKONOMİK YAVAŞLAMADAN EN ÇOK KİM ETKİLENECEK?

Ekonomik yavaşlamayla birlikte ticari aktivitede de yavaşlama öngören analistler, bu yavaşlamadan en çok Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi dev bankaların etkilenebileceğini düşünüyor.

Ticaret gelirinde de bir yavaşlama öngören analistler düşüşün en çok Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi yatırım bankacılığı devlerini vurmasını bekleniyor.

Goldman'ın hisse başı kazancının beşte biri oranında düşmesi bekleniyor.

Refinitiv’den analist tahminlerine göre, en büyük altı ABD bankasının net faiz gelirinin bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 30 artması bekleniyor.

Ancak, faiz ödemelerinden elde edilen kazançlar kötü kredilerle dengelenebilir.

Derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service’in Kuzey Amerika bankacılık ekibi başkanı Ana Arsov, “Bu yıl, özellikle ticari gayrimenkul ve potansiyel olarak tüketici kredi kartları için, provizyonlarda artan artışlar olacak” dedi. Ayrıca Arsov, ticari, otomobil ve ipotek gibi alanlarda borç vermede yavaşlama beklediğini de ifade etti.

“ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ AY DEVAM ETMESİ MUHTEMEL”

TD Securities’in ABD faiz oranı stratejisti Gennadiy Goldberg bir röportajda, “Son stresler nedeniyle banka sermayesi ve likidite seviyelerine ilişkin korkuların en azından önümüzdeki birkaç ay boyunca devam etmesi muhtemel” dedi.

Analistlerin 2023 ilk çeyrek için JPMorgan’dan hisse başına kâr beklentisi 3,42 dolar, Goldman Sachs için 8,6 dolar, Wells Fargo için 1,13 dolar, Citigroup için 1,70 dolar, Bank of America için 0,84 dolar ve Morgan Stanley için 1,75 dolar.

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