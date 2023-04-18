Bankaların döviz alımlarına sınırlama geldi

Hükümet küresel finans merkezi olma vaadiyle İstanbul Finans Merkezi'ni açarken, bankalara günlük döviz alımında sınırlama getirdi. Döviz işlemlerine dönük sınırlamalar artarken, Kapalıçarşı kuru ile banka kuru arasında fark açılıyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), döviz işlemlerine dönük kısıtlamalara bir yenisini ekledi. Bankaların günlük döviz alımlarına sınırlama geldi.

Bloomberg’den Kerim Karakaya’nın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, TL üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla TCMB, bankaların, bankalararası piyasada yaptıkları döviz alımlarına günlük miktar sınırlaması getirdi.

Karar, bazı bankalara geçen hafta sözlü olarak iletildi. Günlük limitler, banka bazlı olarak belirlenirken, kur korumalı mevduat (KKM) ürünü kapsamındaki ihtiyaçlarıyla ilişkilendirildi.

Bloomberg haberinde, günlük limiti aşanlara ceza uygulanmadığı, yine de bankaların müşterilerinden güçlü döviz talebiyle karşılaşmaları durumunda bu limitler nedeniyle

açık pozisyonda kalma riskleri olduğu, bankaların da bu nedenle döviz alış-satış kur farkını giderek açtığı belirtildi.

Dün bankaların dolar satış kurları 20 lira seviyesine yükselmişti.

DÖVİZ İŞLEMLERİNE DÖNÜK KISITLAMALAR ARTIYOR

Seçim öncesinde döviz kurlarında yükselişi önlemek isteyen TCMB, döviz işlemlerinde birçok fiili ve resmi kısıtlama uyguluyor.

Döviz fazlası olarak şirketlerin krediye erişimi zorlaştırılırken, şirketlerin döviz alımlarında da sınırlamalar ve sıkı kontrol mekanizmaları uygulanıyor.

Döviz işlemleriyle ilgili saat sınırlamaları da uygulanırken, alım-satım marjı açılarak döviz talebi soğutulmak isteniyor.

KAPALIÇARŞI İLE BANKA KURU FARKI AÇILIYOR

Günlük limitler ve genişleyen alış-satış farklarının daha fazla şirketi ve bireysel yatırımcıyı İstanbul’da tarihi Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına itiyor.

Bankalar arası piyasada kur 19,37 iken Kapalıçarşı’da 20’nin üzerinde görünüyor.

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