Finans
Abone Ol

Bankaların karşılıksız çek için yapacağı zorunlu ödeme tutarı artırıldı

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, bankalar süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde 6 bin TL ödemekle yükümlü olacaklar.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bankaların karşılıksız çek için yapacağı zorunlu ödeme tutarı artırıldı

Bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için zorunlu ödeme miktarı 3 bin 600 TL’den 6 bin TL’ye çıkarıldı.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’nin 28 Ocak tarihli sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğine göre, bankalar, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde 6 bin TL ödemekle yükümlü olacaklar.

Düzenleme yarın itibarıyla yürürlüğe girecek. (REUTERS)

Nebati’den faiz açıklamasıİlginizi ÇekebilirNebati’den faiz açıklamasıCHP'li Akın: Doğalgazda konut tarifesine derhal indirim yapılmalıİlginizi ÇekebilirCHP'li Akın: Doğalgazda konut tarifesine derhal indirim yapılmalıGözler merkez bankalarında: Fed'in yumuşak geçiş ihtimali arttıİlginizi ÇekebilirGözler merkez bankalarında: Fed'in yumuşak geçiş ihtimali arttı
X Reklam