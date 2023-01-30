Bankaların karşılıksız çek için yapacağı zorunlu ödeme tutarı artırıldı

Bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için zorunlu ödeme miktarı 3 bin 600 TL’den 6 bin TL’ye çıkarıldı.

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’nin 28 Ocak tarihli sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğine göre, bankalar, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının hiç bulunmaması halinde 6 bin TL ödemekle yükümlü olacaklar.

Düzenleme yarın itibarıyla yürürlüğe girecek. (REUTERS)