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Bankaların net döviz pozisyonunda üst sınır yükseltildi

Bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı üç ay önce yüzde 20'den yüzde 5'e çeken BDDK, bugün yüzde 10'a yükseltti.

Sozcu.com.tr
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Bankaların net döviz pozisyonunda üst sınır yükseltildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların net döviz pozisyonlarının özkaynaklarına oranının üst limitini yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltti.

BDDK, üç ay önce bu oranı yüzde 20’den yüzde 5’e düşürmüş ve özel bankaları ellerindeki dövizin bir kısmını satmaya yönlendirmişti.

Bu oran, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasında denge kurulması ve özkaynakları ile uyumlu seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek için belirleniyor.

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