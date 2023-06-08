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Benzin, motorin ve LPG’ye dolar zammı

Benzin, motorin, oto gaz fiyatlarına bu gece büyük zam geliyor. Dolar kurunda son günlerde yaşanan sert artış, zamda etkili oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:49 - 08 Haziran 2023 Güncellenme:
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Benzin, motorin ve LPG’ye dolar zammı

Döviz kurlarında dün yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş, oto gazda 67 kuruş zamlanacak.

Önceki gün 21,50 seviyesinden günü kapatan dolar/TL, dün 23,17 seviyesini görmüştü. Kurda bu gece ise 23,41 seviyesi görüldü.

Seçim öncesinde Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüketilerek tutulan dolar kuru, 12 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,99 TL’ye, Ankara’da 24,35 TL’ye, İzmir’de 24,38 TL’ye yükselecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,11 TL’ye, Ankara’da 22,50 TL’ye, İzmir’de 22,52 TL’ye yükselecek.

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