Finans
Abone Ol

BİM hisse geri alım programı başlattı

BİM'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, geri alım için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750 milyon lira olarak belirlendiği belirtildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
BİM hisse geri alım programı başlattı

BİM, azami 5 milyon adet nominal hisse için geri alım programı başlattı.

BİM’den dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, geri alım için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750 milyon lira olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, geri alım programı kararı, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle alındı. (REUTERS)

Tofaş'tan 2022'de 8,5 milyar TL net kârİlginizi ÇekebilirTofaş'tan 2022'de 8,5 milyar TL net kârApple, Amazon ve Alphabet'in bilançoları açıklandıİlginizi ÇekebilirApple, Amazon ve Alphabet'in bilançoları açıklandıBİM'den Bahçeli'ye FETÖ yanıtıİlginizi ÇekebilirBİM'den Bahçeli'ye FETÖ yanıtı
X Reklam