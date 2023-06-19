Binance ve SEC anlaşmaya vardı: Geçici yasaklama kalktı

ABD mahkemesi, Binance ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki bir anlaşmayı onaylayarak tüm Binance varlıklarını donduran önceki bir geçici yasaklama emrini kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bu ay ABD tarafından kapsamlı bir dava açılana kadar ABD müşteri varlıklarının ABD’de kalmasını sağlamak için bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma, davayı denetleyen federal yargıç tarafından onaylandı.

SEC DAVA AÇMIŞTI

ABD'li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

ABD'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC Washington'da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.

SEC, Binance'in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini söylemişti.

BINANCE’İN VARLIKLARINI DONDURMAYA ÇALIŞMIŞTI

ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu, dünyanın en büyük kripto borsası olarak konumlanan Binance’in varlıklarını dondurmaya çalışmıştı.

SEC, dava açtığı kripto para borsası Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulunmuş ve Binance'in ABD'deki varlıklarını dondurmak için mahkemeden geçici yasaklama emri istemişti.

Geçici bir yasaklama emri için acil durum dilekçesi veren SEC, bu kararı “müşteri varlıklarının güvenliğini sağlamak” için aldığını belirtmişti.

ANLAŞMAYA VARILDI

17 Haziran’da Amerika Birleşik Devletleri bölge mahkemesi Yargıcı Amy Berman Jackson, tarafların bağımsız bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini ifade etmişti.

Bu doğrultuda Binance ve SEC’in 16 Haziran’da anlaşmaya vardığı belirtildi.

Mahkeme, Binance ve SEC arasındaki bir anlaşmayı onaylayarak tüm Binance US varlıklarını donduran önceki bir geçici yasaklama emrini kaldırdı. Onaylanan anlaşmaya göre, dava çözülene kadar yalnızca Binance çalışanları müşteri fonlarına erişebilecek ve müşteriler, süre boyunca para çekme işlemlerine devam edebilecekler.

BINANCE: KANIT SUNAMADI

Cumartesi günü konuya ilişkin açıklamada bulunan Binance, “SEC’in acil durum talebinin tamamen haksız olduğunu iddia etsek de, bu taleple ilgili anlaşmazlığın karşılıklı olarak kabul edilebilir şartlarla çözülmesinden memnunuz. Binance’e bağlı tüm platformlarda kullanıcı fonları her zaman güvende olmuştur ve olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Binance Amerika’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da yapılan anlaşmadan memnun olunduğu belirtilirken “SEC tarafından müşteri varlıklarının kötüye kullanıldığına dair herhangi bir kanıt sunulmamıştır. Bu süreç işimize ve itibarımıza zarar verse de mücadeleci ruhumuza , asılsız suçlamalara ve adalet sistemimize ait olmayan “icra yoluyla düzenleme” taktiklerine karşı kendimizi savunma kararlılığımıza zarar vermedi” ifadelerine yer verildi.

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