Bitcoin Fed toplantısı öncesi temkinli hareket ediyor

Fed'in faiz kararını bekleyen piyasaların riskli varlıklardan kaçış isteği kripto para piyasasını da etkiledi. Bitcoin başta olmak üzere kripto piyasaları karar öncesi temkinli hareket etti.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin 24 bin doların kıyısından dönerken dün küresel piyasalardan gelen satışların sebep olduğu endişeler nedeniyle 22 bin 500 dolar seviyelerine kadar çekildi.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararını beklerken kripto piyasası da karar öncesi temkinli hareket etti. Kripto piyasası hafta sonu gelen kazanımları geri verirken Bitcoin 24 bin dolarlık kritik eşiği aşamadı.

FED KARARI BEKLENİYOR

Piyasalara ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentisi hakim oldu ve Fed’in faiz artış hızında yavaşlamaya gideceğine yönelik fiyatlamalar da güçlendi.

Fed'in şubat toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık artışa gideceği beklentisi artarken, bu toplantıdan sonra faizlerde biraz daha artışa gidebileceğini ve bankanın politika faizini yüzde 5'in üzerine çıkarabileceği bekleniyor.

Piyasalarda Fed kararı beklenirken, yatırımcıların temkinli davranışları kripto varlıkları baskıladı. Teknoloji şirketlerinin beklentilerin altında gelen bilançoları borsaların ekside hareket etmesine neden olurken, borsalarla paralel hareket eden kripto varlık piyasaları da bu gelişmelerden olumsuz etkilendi.

YÖNLENDİRMELER TAKİP EDİLECEK

Öte yandan Fed kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yönlendirmeleri de yakından takip edilecek. Fed’in frene basacağı beklentilerinin yanında Powell’dan gelecek olası yumuşama sinyalleri de piyasalarda risk iştahını artırabilir

Risk iştahının artması, Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıkları olumlu yönde etkileyebilir. Ancak olası şahin sinyaller piyasalarda olumsuz karşılanarak kripto piyasasını baskılayabilir.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmeleri takip eden Bitcoin, sabah saatlerinde yüzde 1,7 günlük değer kaybıyla 22 bin 900 dolar seviyelerinde hareket ederken Ethereum yüzde 1,8 kayıpla 1575 dolar seviyelerine çekildi. Ripple yüzde 1,7 kayıpla 0,39 dolardan, Cardano yüzde 1,8 kayıpla 0,375 dolardan Solana yüzde 3 kayıpla 23,91 değer kazandı.

Elon Musk'ın Twitter ödeme sistemi üzerinden kriptoları destekleyeceği haberleri ise Dogecoin’e yaradı. Dogecoin yüzde 7,6 değerlenme ile 0,09 dolardan işlem gördü.

Kripto piyasasının toplam piyasa değeri 1 trilyon 40 milyar dolar seviyesine geriledi.