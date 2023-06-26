Bitcoin haziranda yüzde 12 yükseldi… Artış sürecek mi?

Bitcoin haziranda 2023'ün en yüksek seviyesine ulaştı. Ay başından bu yana lider kripto varlık yüzde 12 arttı. Yatırımcılar artışın sürüp sürmeyeceğini merak ederken uzmanlar kripto piyasasının önündeki zorluklara karşı uyardı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük dijital varlığı olan Bitcoin, haziran ayının başından bu yana yüzde 12’den fazla arttı.

Coin Metrics verilerine göre Bitcoin çarşamba günü fiyatı 30 bin doları aşarak 14 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin cuma günü ise 31 bin 430 dolar seviyesini test ederek 2023 yılının en yüksek seviyesini gördü.

Lider kripto varlık bu haftaya olumsuz haber akışının etkisiyle ve geçtiğimiz hafta gördüğü yüksek fiyatlardan gelen kâr satışları ile birlikte hafif düşüşle başlasa da 30 bin dolarlık kritik eşiğin üzerinde kaldı.

BITCOIN NEDEN YÜKSELMİŞTİ?

Geçtiğimiz hafta yaşanan sıçrama, ABD varlık yönetimi devi BlackRock’un Bitcoin borsa yatırım fonu başvurusu yapmasının ardından gerçekleşmişti.

Bu hafta başında ise Rusya’da paralı ordu Wagner’in Putin’e başkaldırmasının ardından yaşanan endişe nedeniyle kısmi geri çekilme gerçekleşse de Bitcoin 30 bin doların üzerindeki seyrini korudu.

Parasal sıkılaştırma döngülerinin küresel büyüme beklentileri üzerinde yarattığı basınç ve başlıca ekonomilere dair endişeler de olumsuz havaya katkıda bulundu. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına devam etmesi olasılığının yükselmesi de riskli varlıkları aşağı yönlü baskılamayı sürdürdü.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Bitcoin’in 30 bin dolarlık eşiğin üstünde kalması yatırımcıları umutlandırdı.

SIĞ PİYASA ETKİLİ OLDU

Ayrıca piyasa derinliğinin düşük kalmasının ve balinaların yaptığı büyük alımların fiyat hareketlerinde belirleyici rol oynadığı belirtildi.

CCData araştırma başkanı Jamie Sly, e-posta yoluyla CNBC’ye verdiği demeçte, “Bitcoin’in son zamanlardaki değer artışı, büyük ölçüde sığ piyasadaki büyük işlemlerden kaynaklanıyor” dedi.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Yeni haftaya ufak geri çekilmelerle başlayan Bitcoin sabah saatlerinde yüzde 1,5 düşüşle 30 bin 200 dolar seviyelerinde hareketlilik gösterirken, Ethereum yüzde 2 kayıpla 1890 dolar seviyelerinden alıcı buldu.

Ripple yüzde 2,66 düşüşle 0,48 dolardan, Cardano yüzde 4 düşüşle 0,28 dolardan, Dogecoin yüzde 2,7 düşüşle 0,065 dolardan, Solana ise yüzde 2 düşüşle 16,8 dolardan işlem gördü.

ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Bitcoin ve diğer kripto varlıklardaki pozitif hava sürerken uzmanlar da risklere karşı uyardı.

Sussex Üniversitesi’nde finans profesörü olan Carol Alexander, CNBC’ye verdiği demeçte, Bitcoin’in yazın geri kalanında 25 bin ila 30 bin dolar aralığında işlem görme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Alexander, daha büyük piyasa oyuncularının büyük alımlarla pazarı destekleme girişimleriyle yıl sonuna doğru Bitcoin’in 50 bin dolara tırmanma olasılığının olduğunu belirtti. Alexander ayrıca kripto piyasasının ‘sıradan müşteriler için güvenilir bir pazar olmadığı’ konusunda uyardı.

Bloomberg’de kıdemli stratejist olan Mike McGlone, Bitcoin’in 40 bin dolar seviyelerine ulaşması için önünde büyük engeller olduğuna dikkat çekti.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan McGlone, BlackRock’ın hamlesinin Bitcoin’i ABD resesyonu, potansiyel hisse senedi ayı piyasası ve merkez bankalarının keskin tavrından koruyamayacağını belirtti.

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