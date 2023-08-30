Bitcoin’de Grayscale hareketliliği

Dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale, düzenleyici kurumla girdiği yasal mücadelede zafere ulaşırken, kripto para piyasası da gelen haberden olumlu etkilendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD’nin sermaye piyasaları otoritesi SEC’in Grayscale kararını bozdu. Böylece şirketin Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) oluşturmasının önü açıldı.

SEC daha önce Amerikan dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale’in spot Bitcoin ETF’i oluşturmak için yaptığı başvuruyu reddetmişti. Ancak mahkeme bu kararı bozdu. Kararın ardından Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kazandı ve 27 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

NE OLDU?

SEC, geçen yıl haziranda Bitcoin'e dayalı bir borsa yatırım fonunun (ETF) yeterli gözetimden yoksun olduğunu öne sürerek Grayscale'in başvurusunu reddetmişti.

Grayscale ise benzer Bitcoin vadeli işlem ETF'lerini onaylarken SEC'i kendi ürününe karşı ayrımcılık yapmakla suçlayan kararını bozmak için dava açmıştı.

KRİPTO PİYASASI HAREKETLENDİ

Uzun zamandır hareketsiz olan kripto piyasası, gelen haberin ardından yeniden hareketlendi.

Yaşanan gelişmenin ardından Bitcoin hızlı bir şekilde yükselerek 27 bin dolar seviyesini aştı. Varlık, kısa bir süreliğine 27 bin 725 dolar seviyesine kadar çıksa da ardından düşüş yaşadı.

Bitcoin sabah saatlerinde yüzde 5,3 yükselişle 27 bin 400 dolar üzerinden işlem gördü. Ethereum yüzde 4,3 yükselişle 1720 dolar, Solana yüzde 6,25 yükselişle 21,6 dolar, Dogecoin yüzde 4 oranında yükselişle 0,06554 dolar, Ripple yüzde 2,7 yükselişle 0,53 dolar seviyesinde işlem gördü.