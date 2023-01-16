Bitcoin’de yükseliş sürüyor

Bitcoin öncülüğünde kripto piyasası, Fed'in faizde frene basacağı beklentilerinin artmasıyla yükselişini bu haftanın ilk gününde de sürdürdü.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin’de yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yeni haftanın ilk gününde de sürdü. Lider kripto para 21 bin dolar seviyesini aştı. Bitcoin son 2 haftada yüzde 30 değerlendi.

Geçtiğimiz hafta ABD enflasyonunun ardından tırmanışa geçen kripto piyasası bugün de yükselmeye devam etti. Bitcoin 9 haftanın zirvesine yükselirken Ethereum’daki günlük artış yüzde 3’ü aştı. Kripto varlıkların toplam piyasa değeri ise 1 trilyon dolara yaklaştı.

Bitcoin öncülüğünde kripto para piyasası, risk iştahının azalması, faiz artışları ve ekonomik durgunluk endişeleri gibi sebeplerle birlikte 2022’de sert düşüşler yaşamıştı. Ayrıca FTX ve Luna gibi dev kripto platformlarının çöküşü geçtiğimiz yıl sektörü adeta alt üst etti.

2023’E POZİTİF BAŞLADI

Ancak lider kripto para 2023 yılına pozitif bir havada başladı. Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun yüzde 6,5’e gerilemesi doların küresel olarak zayıflamasına yol açarken riskli varlıklar bu durumdan pozitif etkilendi.

Enflasyon verisinin beklentiler ışığında gerilemesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizde hız keserek bu ayki toplantısında 25 baz puanlık artış yapacağı beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti risk iştahını artırırken Bitcoin 8 Kasım’dan bu yana ilk kez 19 bin doların üzerini gördü.

Yatırımcılar bu havanın sürüp sürmeyeceğini kestirmek için ekonomik verileri yakından inceleyecek. bu hafta İngiltere ve Avrupa'da yıllık enflasyon oranları, ABD ÜFE verisi ve ABD haftalık işgücü verileri yatırımcıların odağında olacak.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Bitcoin günlük yüzde 2 artışla 21 bin 150 dolardan işlem gördü. Ethereum da günlük yüzde 3 yükselerek 1571 dolara çıktı.

Solana yüzde 10 değerlenerek 24,9 dolardan işlem görürken Ripple yüzde 2,5 artışla 0,39 dolardan, Cardano (ADA) yüzde 4.1 artışla 0,35 dolardan, Dogecoin ise yüzde 3 artışla 0,086 dolardan işlem gördü.