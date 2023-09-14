Borsa çılgınlığına kapılan genç sayısı bir yılda dörde katlandı

İşsizlik ve düşük ücret sarmalındaki gençlik de riskli bir yatırım aracı olan borsanın rüzgarına kapıldı. 30 yaş altı yatırımcı sayısı bir yılda dörde katlandı.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da hesap açan 30 yaş altı yerli yatırımcı sayısı sadece iki ayda yaklaşık 728 bin artışla ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 635 bine yükseldi.

30 yaş altı yerli yatırımcı sayısı Ağustos 2022’de sadece 417 bindi. Bu rakam bir yıl içinde yaklaşık dört katına çıkmış oldu. Bir yıllık artış oranı, yüzde 292 olarak kayıtlara geçti.

Eylül 2022-Ağustos 2023 dönemindeki son bir yılda borsadaki toplam yatırımcı sayısı da yüzde 137 artışla 2 milyon 626 binden 6 milyon 235 bine yükseldi.

Eylül ayının sadece ilk 13 gününde borsadaki yatırımcı sayısı 1 milyon 57 bin kişi artarak 7 milyon 292 bine ulaşırken, bu genel artışla birlikte genç yatırımcı sayısının da arttığı tahmin ediliyor.

PORTFÖYÜN YÜZDE 79’U YÜZDE 3’ÜN ELİNDE

Bu dönemde borsadaki yatırımcıların portföy değeri yüzde 164’lük artışla 3 trilyon 928 milyar TL’ye yükselirken, bu rakamın yüzde 79’luk bölümü 1 milyon lira üstü portföye sahip zengin yatırımcıların elinde toplandı.

Başka bir ifade ile, borsadaki portföyün yüzde 79’u, yatırımcı sayısının sadece yüzde 3,2’sine denk gelen 199 bin kişinin elinde birikti.

Borsada portföy dilimi bazında en fazla yatırımcı sayısı, 1 milyon 161 bin yatırımcıyla 1001-5000 TL diliminde toplandı.

NEDEN ARTIYOR?

Son yıllarda yaşanan kur krizleri, TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyon, vatandaşları tasarruflarını korumak için alternatif arayışına itti. Pandemi döneminde arayış hızlandı.

Uygulanan derin negatif faiz politikaları, mevduat faizinin çok düşük kalması ve döviz işlemlerine dönük kısıtlamalar, hükümetin doğrudan ve dolaylı yönlendirmesi, borsanın vatandaşlar için önemli bir adres olmasında etkili oldu.

Son yıllarda hızla artan halka arzlar ve halka arz olan şirketlerin ilk dönemde yüksek getiri getirmesi de vatandaşların halka arzlara katılmak üzere borsaya akın etmesini sağladı.

Uzmanlar ise borsada yatırımın risklerine dair uyarılarda bulunuyor.

Borsadaki büyük oyuncular, veriye ulaşım ve profesyonel portföy yöneticileri sayesinde, küçüklere kıyasla çok daha avantajlı oluyor.

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