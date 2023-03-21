Borsa güne hafif yükselişle başladı

Dün sert gerileyerek 7 Şubat'tan bu yana gördüğü en sert düşüşü kaybeden ve 5 bin puanın altına gerileyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 4 bin 986,26 puandan başladı.

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Dün sert değer kaybeden ve 5 bin puanın altına düşen BIST 100 endeksi, açılışta 10,78 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 4 bin 986,26 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85’le finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,35’le metal, eşya, makina oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 3,13 ile 7 Şubat’tan bu yana en sert düşüşünü kaydederek günü 4 bin 975,47 puandan tamamlamıştı.

BU GELİŞMELER İZLENİYOR

Yatırımcılar iç piyasada 14 Mayıs seçimi öncesi yaşanan gelişmeleri yakından izlerken dış piyasada bankacılık sektörüne ilişkin endişeler izleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed’in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları “bekle-gör” duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed’in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi’nde ZEW beklenti endeksleri, ABD’de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 950 ve 4 bin 870 seviyelerinin destek, 5 bin ve 5 bin 100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti. (AA)