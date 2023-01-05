Borsa güne yüzde 0,59 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,59 artışla 5 bin 555,99 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 32,50 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 5 bin 555,99 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 3,66 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,83 azalışla 5 bin 523,49 puandan tamamlamıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceği mesajının verilmesi ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Tutanakların, her ne kadar “şahin” tutumun korunduğunu gösterse de nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyal vermediğine işaret eden analistler, bu durumun Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların önemini artırdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de ADP özel sektör istihdamı ve Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 600 seviyesinin direnç, 5 bin 500 ve 5 bin 420 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. (AA)

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