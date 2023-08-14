Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde rekor tazeledi.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7 bin 868,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,12 puan ve yüzde 1,93 değer kazancıyla 7 bin 863,50 puan oldu.

REKOR TAZELEDİ

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7 bin 868,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,50 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile spor oldu.

YURT İÇİ PİYASA POZİTİF AYRIŞIYOR

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlediğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Analistler, öğleden sonra dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7 bin 900 ve 8 bin seviyelerinin direnç, 7 bin 800 ve 7 bin 700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)