Borsa haftaya yüzde 1,12 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 59,61 puan ve yüzde 1,12 değer kazanarak 5 bin 401,57 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,12 artışla 5 bin 401,57 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34 ve holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48’le inşaat, tek kaybettiren yüzde 1’le spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 4,41 değer kazancıyla 5 bin 341,96 puandan tamamlamıştı.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentileri ve Çin’in 2020’den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD’de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyallerinin ardından perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine ilişkin iyimser beklentilerin risk iştahını desteklediğini aktaran analistler, bu hafta ABD’de bankacılık sektörü bilançolarının da yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün Almanya’da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi’nde işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 450 seviyesinin direnç, 5 bin 300 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)

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