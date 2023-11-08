Borsa İstanbul, 1 ayda Tel Aviv’den fazla düştü

Uzun süredir kendi iç dinamikleri ile yön bulmaya çalışırken dünya borsalarından ayrışan Borsa İstanbul, son bir ayda savaştaki İsrail’in Tel Aviv Borsası’ndan daha fazla darbe aldı.

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Hamas'ın 7 Ekim saldırısıyla başlayan ve İsrail'in verdiği yanıt ile büyüyen savaşta tam bir ay geride kaldı. BIST 100 endeksinde 1 aylık kayıp yüzde 7.2'i bulurken, savaşın başrolündeki İsrail'in Tel Aviv borsası TA 35 endeksinde son bir aylık düşüş yüzde 5.8 oldu.

YABANCI GİRİŞİYLE TOPARLANIR

Ancak, Borsa İstanbul'daki bu sert geri çekilmenin Tel Aviv Borsası'ndan daha büyük olmasının temelinde savaşa bağlı jeopolitik riskler değil yurt içi gelişmeler etkili oldu. Uzmanlara göre, Borsa İstanbul'un jeopolitik gelişmelere sert reaksiyon vermesinde coğrafi yakınlık faktörü etkili olsa da son dönemdeki sıkışmada, 8.500 puanın üzerinde tutunamamasının verdiği teknik baskının da etkili olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar, toparlanma için Ortadoğu'dan gelecek haberler pozitif olsa da; yeni zirveler için yabancı yatırımcının girişi beklentisini yeniden canlandıracak haber akışlarının daha önemli olacağına işaret ediliyor. HSBC Potföy Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy dün yayımladığı notta: TL faiz oranlarında görece yüksek seyirle kredili hisse senedi pozisyonlarını taşımanın maliyetinin artması, TL mevduat faizlerinin önümüzdeki günlerde artabilecek olması gibi

faktörlerin etkisiyle, BIST 100'de 8 bin puan civarında satışlarla karşılaşma ihtimali olduğunu belirtti.