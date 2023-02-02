Borsa İstanbul 8 gün art arda neden düştü?

Borsa İstanbul'da kayıp serisi dün sekizinci gününe taşındı. Uzmanlar borsadaki düşüşün sebebinin temel göstergelerle açıklanamayacağını belirtirken, siyasi belirsizlik, mevduat getirilerinin artması gibi nedenlerin düşüşte etkili olduğu düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dün günü sekizinci gün art arda kayıpla kapattı. Endeks, bugüne yüzde 0,14 artışla 4 bin 720,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,75 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 4 bin 720,15 puana yükseldi. Endeks sonrasında dalgalı seyir izledi.

BIST 100 endeksi, dün üst üste 8. işlem gününde de düşüş kaydetmesinin ardından günü yüzde 5,29 değer kaybıyla 4 bin 713,39 puandan tamamlamış, borsada devre kesici çalışmıştı. Dün bankacılık endeksi yüzde 7,85, holding endeksi yüzde 5,47 değer kaybetti.

2022’de yıllık yüzde 196 gibi rekor bir yükseliş yaşayan BIST 100 endeksi, 2023’ün başından bu yana yüzde 15’in üzerinde değer kaybetti.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

İş Yatırım’ın günlük bülteninde yer alan analizde, Borsa İstanbul'daki çöküşün temel gelişmelerle açıklanamayacağı, kaldıraçlı pozisyonların yüksekliği ve yatırımcıların çıkış kapısında birbirini ezmesi gibi dinamikleriyle açıklanabileceği belirtildi.

Bültende şu ifadelere yer verildi:

“Borsa İstanbul genele yaygın sert bir satış dalgasıyla dünyadan negatif ayrışıyor. Bankalarla başlayan satışların sertleşerek genele yayılmasıyla endeks ocak ortasında gördüğü dip seviyenin altına geriledi ve bankalardaki kayıplar yüzde 8'e ulaştı.

Bu denli sert kaybı doğrulayacak bir haber akışı görmüyoruz. Tam tersine pozitif bir haber akışı var. Yerli talep kaynaklı bir toparlanma görüyoruz.

En çok değer kaybeden sektör olan bankalar beklentilerden daha iyi rakamlar açıkladı ve 2023 yılına yönelik pozitif bir görünüm çizdiler.

Borsa İstanbul'daki çöküşü temel gelişmelerle değil, kaldıraçlı pozisyonların yüksekliği, yatırımcıların çıkış kapısında bir birini ezmesi gibi piyasa dinamikleriyle açıklayabiliyoruz.”

MEVDUAT GETİRİLERİNİN ARTMASI VE SİYASİ BELİRSİZLİK…

Şeker Yatırım Günlük Bülteni’nde ise seçime yaklaşırken artan siyasi belirsizliğe ek olarak dövizden dönüşlü KKM'lerde faiz üst sınırın kaldırılması ve mevduat ile KKM'de artan getiri imkanının Borsa İstanbul'daki satışlarda etkili olduğu belirtildi.

Analizde, “Bilanço dönemi içerisinde, güçlü beklentileri olan hisselerin pozitif ayrışmayı sürdüreceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

FED KARARININ ETKİLERİ İZLENİYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) kararı da piyasa tarafından yakından takip edildi. Fed dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.

Analistler, Fed’in toplantı tutanaklarında “şahin” duruşun sürdürülmesine karşın Powell’ın daha yumuşak tondaki açıklamalarının küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Karar metninde faiz oranında artışın devam edeceğine işaret edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.

FAİZ KARARLARI İZLENECEK

Yatırımcıların odağında bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlarının bulunduğunu aktaran analistler, her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü, karar sonrası verilecek mesajların önemli olacağını ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca Almanya’da dış ticaret dengesi ve ABD’de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4 bin 700 ve 4 bin 650 seviyelerinin destek, 4 bin 900 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.