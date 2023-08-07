Borsa İstanbul’a yeni endeksler geliyor

Borsa İstanbul'da 'BIST Geri Alım Endeksi' ve 'BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10' endeksleri oluşturulmasına karar verildi.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da ‘BIST Geri Alım Endeksi’ ve ‘BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10’ endeksleri oluşturulacak.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikle birlikte “BIST Geri Alım Endeksi” ve “BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10″endeksleri oluşturulacağı belirtildi.

YENİ ENDEKSLER GELİYOR

BIST Geri Alım Endeksi, halihazırda devam eden bir geri alım programı olan,

programın kapsamında sermayesinin en az yüzde 0,1’ini temsil eden sayıda payı geri almış olan, değerleme gününden geriye doğru son 12 ayda fiilen pay geri alımı gerçekleştirmiş olan şirketlerden oluşacak.

‘BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10’ endeksi ise ‘BIST Temettü 25’ endeksinin yüzde 10 ağırlık sınırlamalı versiyonu olacak.

BIST Geri Alım Endeksi ‘XUGRA’ kodu ile, BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10″ endeksi ise XTM25S kodu ile işlem görecek.