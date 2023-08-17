Borsa İstanbul’da 9 hafta sonra ilk

Yabancıların 9 haftadır devam eden Borsa İstanbul'daki giriş serisi geçen hafta terse döndü.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin ve faiz politikasının değişimiyle başlayan yabancı girişleri serisi geçen hafta terse döndü.

Geçen hafta yabancılar Borsa İstanbul’da net 101 milyon dolarlık hisse satışı yaptı.

Borsa İstanbul’da yabancılar, 2 Ağustos ile 4 Ağustos arasındaki dokuz haftada toplamda 1 milyar 928 milyon dolarlık net hisse alımı yapmıştı.

Yabancılar, yılbaşından bu yana ise borsada nette 226,5 milyon dolarlık hisse aldı.

Yılbaşında 28,8 milyar dolar olan yabancıların elindeki hisse senetlerinin stok değeri, geçen hafta itibarıyla 30,1 milyar dolar oldu.

Yabancılar yılbaşından bu yana Türkiye’de nette 66,6 milyon dolarlık devlet tahvili (DİBS) satın aldı. Yabancıların elindeki DİBS’lerin stok değeri geçen hafta itibarıyla 878,3 milyon dolar oldu.

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