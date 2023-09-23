Borsa İstanbul’da gelecek hafta 8 şirket temettü dağıtacak
Borsa İstanbul’da önümüzdeki hafta 8 şirket temettü dağıtımı gerçekleştirecek. İşte Borsa İstanbul’da önümüzdeki hafta temettü dağıtacak şirketler...
Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta 8 şirket temettü dağıtımı gerçekleştirecek.
Bu şirketlerden Arçelik 25 Eylül Pazartesi günü pay başına 2,39 TL, Bosch Fren Sistemleri 26 Eylül Salı günü pay başına 21,87 TL ve Adel Kalemcilik 27 Eylül çarşamba günü pay başına 0,68 TL net temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Eylül ayının son iş gününde ise 5 şirket kâr payı ödemesi yapacak. TÜPRAŞ 6,77 TL, Lokman Hekim Engürüsağ 0,2 TL, Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri 0,33 TL, Özsu Balık Üretim 0,05 TL ve Ziraat Gayrimenkul 0,005 TL pay başına net temettü ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyor.