Borsa İstanbul’da gong Tatlıpınar Enerji için çaldı

Ağaoğlu Şirketler Grubu'na bağlı Tatlıpınar Enerji'nin "gong töreni" bugün Borsa İstanbul'da yapıldı.

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Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Enerji’nin 10-11 Ağustos tarihlerinde yapılan talep toplama sürecinden sonra “gong töreni” Borsa İstanbul’da yapıldı.

Tatlıpınar Enerji açıklamasına göre, talep toplama sürecinde 2 milyon 355 bin 601 bireysel başvuruyla yenilenebilir enerjide talep rekoru kıran şirket için yapılan gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kutluğ, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Ağaoğlu ve Alican Ağaoğlu, Tatlıpınar Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal ve İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp katıldı.

Mevcut ödenmiş sermayesi 245,4 milyon TL olan Tatlıpınar Enerji’nin 35 milyon 100 bin adet payı sermaye artırımı, 35 milyon 100 bin adet payı ortak satışı olmak üzere, 70 milyon 200 bin adet pay olacak şekilde yüzde 25,03’ü halka arz edildi.

Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eş liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü ise 1 milyar 579 milyon 500 bin TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ülkenin rüzgar ve güneş potansiyelinin enerji üretiminde giderek artan şekilde kullanıldığını ifade etti.

Ergun, “Tatlıpınar Enerji de rüzgar enerjisi tesisiyle daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji üretimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de stratejik bir öneme haizdir. Bu nedenle bu sektöre olan yatırımcı talebi ve dolayısıyla yenilenebilir enerji şirketlerimizin borsamıza olan ilgisi giderek artmaktadır. Artan bu ivmeyle sektörün yatırım ve finansman ihtiyacı da göz önünde alındığında, önümüzdeki dönemde daha fazla yenilenebilir enerji şirketinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanmak üzere borsamıza geleceğini düşünüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Tatlıpınar Enerji’nin, yaklaşık 1,6 milyar TL’nin üzerinde halka arz büyüklüğüne ve 2,2 milyonun üzerinde yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini aktaran Ergun, halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese teşekkür etti.

‘YENİ YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ’

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu da “Benim hayattaki ana felsefem, ne iş yapıyorsam en mükemmelini başarmaktır. Kazanmak sonrasında kendiliğinden gelir. Çalışanlarım ve iş ortaklarım ile paylaşmaktan her zaman mutlu oldum. Bugüne kadar herkese kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Tatlıpınar Enerji’de 2 milyon 200 binin üzerinde yeni ortağımız oldu, hepsine hayırlı olsun diyorum, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilk halka arzımızdı ama son olmayacak, yakında tekrar görüşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, talep toplama sürecinde Tatlıpınar Enerji olarak rekora imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Borsada işlem gören bir şirket olarak kurumsallaşma yolunda çok kritik bir eşiği geçtik. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını yeni yatırımlar için harcayıp, yatırımcının bize gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmamayı hedefliyoruz. Gayrimenkul sektöründe oluşturduğumuz güveni, borsa yatırımcısı tarafında da sağlamak en öncelikli hedeflerimizden biri. Ağaoğlu Şirketler Grubu borsada yer almayı sevdi ve Tatlıpınar ile başlattığımız halka açılma sürecini diğer şirketlerimizle de devam ettirmeyi planlıyoruz.”

Tatlıpınar Enerji’nin halka arzında konsorsiyum eş lideri olan İnfo Yatırım’ın Genel Müdürü Tarkan Akgül de Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde, kapsayıcı bir ekonominin ve sermayenin tabana yayılmasının en güçlü yöntemlerinden biri olan halka arz faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini bildirdi.

Akgül, “Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta İnfo Yatırım’a güvenerek bizimle iş birliği yapan Ağaoğlu Grubu’na, halka arza yoğun ilgi gösteren yatırımcılara, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank’ın tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” görüşünü aktardı.

Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal da yenilenebilir enerjinin tüm dünyada giderek daha da önem kazandığına dikkati çekti.

İnal, bu alanda sektörün önemli oyuncularından biri olan Tatlıpınar Enerji’nin halka arzla birlikte gelecek dönem büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attığını düşündüğünü vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Toplam tahsisat tutarının dört katı büyüklüğünde gelen talebi, halka açılarak kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atan şirkete olan güvenin bir yansıması olarak görüyoruz. Büyüme hedefi yolunda Tatlıpınar Enerji’ye başarılar diliyoruz.” (AA)

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