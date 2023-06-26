Borsa İstanbul’da yeni rekor

Türk lirasının tarihi düşük seviyeyi görmesinin ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 3 değer kazanarak endeks tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk ikinci yarısında yüzde 3 değer kazanarak 5 bin 740 puanı gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 16.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3 artarak 5 bin 740 puanı aştı. Dolar cinsinden bakıldığında ise son 7 ayın en düşük seviyelerindeki seyrin sürdüğü görüldü.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09 ve holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4 ile iletişim oldu.

DOLAR/TL REKOR KIRDI

Merkez Bankası’nın (TCMB) rezerv harcamayı bırakmasıyla Türk lirası, dolar karşısında sert değer kaybetti. Dolar/TL faiz kararı sonrası yeni tarihi zirve olan 26,05 seviyesine kadar yükseldi.

TL yılbaşından bu yana yüzde 28’i aşan değer kaybı yaşarken; bankacılar, faiz artışı ve ilk sadeleşme adımı sonrası mevduat faizlerinde de sınırlı bir düşüş başladığına dikkat çekmişti.

TCMB piyasa beklentilerini karşılamadığı için eleştirilen geçen haftaki faiz artırımı sonrası ilk sadeleştirme adımını menkul kıymet tesisi uygulamasında yaptı ve bankaların tahvil tutma yükümlülüklerini düşürmüştü.

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