Borsada bugünkü işlemler iptal edildi, 5 gün kapalı olacak

Borsa İstanbul, tepkilerin ardından bugünkü işlemleri iptal etti ve 5 gün kapalı kalma kararını duyurdu. Açıklamada "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi." denildi.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da bugünkü işlemler iptal edildi. Borsanın 5 iş günü boyunca kapalı kalmasına karar verildi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin “Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali” başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.”

ÜÇ GÜNDE YÜZDE 16’LIK KAYIP

Borsa İstanbul’un büyük deprem felaketinin ardından üç gün açık kalması büyük tepki çekmişti. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açık kaldığı üç günde toplamda yüzde 16,3 oranında düşmüş, BIST 100’ün toplam değer kaybında üç günde 660 milyar TL (35 milyar dolar) silinmişti.

İlk iki gündeki değer kaybı ise yüzde 9,8 olmuştu.

Bugün BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31’de endekse bağlı devre kesici sistemi çalışmıştı. Endekse bağlı devre kesici sisteminin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durdurulmuştu.

‘BÜYÜK REZALET'

Sozcu.com.tr'ye konuşan bir fon yöneticisi, depremin ardından borsanın üç gün çalışmasını “büyük rezalet” olarak nitelendirdi.

1999'da 17 Ağustos depreminin ardından borsanın kapandığını hatırlatan fon yöneticisi, SPK'nın borsayı üç gün açık tutarak bazı kişilerin vurgun yapmasına, depremzedeler başta olmak üzere birçok kişinin ise zarar etmesine olanak tanıdığını dile getirdi. Özellikle vadeli işlemler piyasasında büyük rezalet ortaya çıktığını belirten fon yöneticisi, “Birileri vadeli piyasada açığa satış yaparak vurgun yaparken, alım yönünde kredili pozisyonla depreme yakalanan ve işlem yapamayanların ise eksiye düştüğünü” belirtti.

Söz konusu isim “Borsada eşitlik ilkesi olması gerekir. Herkesin işlem yaparken aynı koşullara sahip olması gerekir. Böylesine büyük depremde eşitlik ilkesi çalışamaz. Milyonlarca kişi depremden etkilendi, göçük altında olanlar, onlara yardım etmek için seferber olan milyonlarca insan varken borsayı açık tutmak büyük rezalet” dedi.

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